- Cei doi copii, in varsta de 11 și 12 ani, au fost eliberați de oamenii din parc, pana la sosirea pompierilor, informeaza Kanal D. Incidentul a avut loc luni seara, 6 septembrie, in jurul orei 20.40. Cei doi copii, in varsta de 11 și 12 ani, nu au observat ca ieșirea este astupata cu un placaj. Parinții…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis un mesaj emotionat cu prilejul retragerii pompierului.Alexandru Ciubuc, sef garda interventie si stingere la Detasamentul de Pompieri Constanta Palas, a decis ca este timpul sa se retraga dupa 26 de ani de cariera prodigioasa pentru a se "dedica…

- O fetita de 5 ani a scapat cu viata si a ajuns la spital, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Hunedoara, socul prabusirii fiind atenuat de o antena de televiziune si de o copertina ce era montata la etajul intai al imobilului, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean…

- Doi scafandri de la la ISU Giurgiu, ajutați de alți patru colegi de la ISU București-Ilfov cauta un tanar de 24 de ani, care duminica a cazut in raul Argeș. Cautarile au inceput ieri, dar, din cauza curenților puternici din zona, au fost sistate pe timpul nopții, fiind reluate luni dimineața. Tanarul…

- Canicula iși face deja simțita prezența, fapt pentru care foarte mulți galațeni vor cauta locul ideal pentru a se racori, alegand uneori locații neautorizate, punandu-și astfel viața in pericol. In fiecare an, copii, tineri și chiar adulți care știau sa inoate, și-au pierdut viața fie pentru ca nu a…

- Incendiul s-a produs joi, 21 iulie, intr-o padure din Muntii Rodnei, situata pe raza comunei Sant din județul Bistrița-Nasaud, potrivit Agerpres. La fața locului au fost trimiși 20 de pompieri militari si voluntari, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. „20 de pompieri…

- Dupa miezul noptii, in jurul orei 01.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Ovidiu.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la tribuna la Stadionul de fotbal Gheorghe Hagi. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale de…