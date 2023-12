Stiri pe aceeasi tema

- 9 luni de inchisoare a primit Alexandru Rareș, dupa ce s-a prefacut ca este fiul unui om de afaceri și a primit mai multe servicii luxoase pe gratis. Iata cum a reușit sa pacaleasca pe toata lumea.

- Spaga pentru deszapezire pe Transalpina. Un om de afaceri controversat, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare Spaga pentru deszapezire pe Transalpina. Un om de afaceri controversat, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare Un om de afaceri din Bistrita-Nasaud, implicat in afaceri de exploatare…

- Pe numele lui Mario Iorgulescu a fost emis un nou mandat european de arestare de catre Tribunalul Bucuresti, urmand ca instantele din Italia sa analizeze solicitarea statului roman pentru aducerea acestuia in tara. Anunțul a fost facut de ministrul Justitiei, Alina Gorghiu: „Cu privire la cazul Mario…

- Un barbat a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, fiind invinuit de escrocherii cu „ruda implicata in accident rutier”. Totodata, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate legata de finanțare pe un termen de 5 ani. Anunțul a fost facut de Procuratura Generala.

- Premiul Vaclav Havel pentru Drepturile Omului pe 2023 al Consiliului Europei i-a fost acordat, luni, la Strasbourg, filantropului turc Osman Kavala, condamnat la inchisoare pe viata, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Consiliul Economic și Social (CES) a avizat nefavorabil masurile fiscale propuse de guvern. CES spune ca masurile de reducere a cheltuielilor sunt neconvingatoare si vor avea efecte negative asupra economiei. Totodata, CES precizeaza ca s-a pronuntat deja printr-un aviz nefavorabil in legatura cu eliminarea…

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.