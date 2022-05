Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ajuta cluburile sa-si revina din criza financiara cauzata de Covid, UEFA trebuie sa valideze, joi, proiectul care isi propune sa imprumute cluburilor implicate in competitiile europene, in urmatorii cinci ani. Creditele vor fi la rate foarte avantajoase, scrie lequipe.fr, citat de news.ro.…

- La o luna de la lansare, Publyo ™, prima platforma din Romania care permite organizarea automatizata a campaniilor media in mediul online, a caștigat deja increderea primilor clienți. Lansata pe 1 martie 2022, platforma Publyo ™ dezvoltata de Oblyo Digital Agency in parteneriat cu Weboratory Capital…

- Este sezonul schimbarii anvelopelor, iar din acest motiv, service-urile auto se aglomereaza, iar soferii se vad adesea nevoiti sa piarda timp pretios pentru a-si rezolva problemele. Nu insa si la Auto Class , companie din Craiova cu 17 ani de experienta pe piata serviciilor auto. Auto Class este probabil…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista la televiziunea de stat din Rusia Canal 1, a intrat in cadru in timpul unei emisiuni de știri in direct, protestand impotriva razboiului. Jurnalista a fost arestata imediat. Marina Ovsiannikova, jurnalista la Canal 1 Rusia, a intrat in direct, in spatele prezentatoarei…

- Persoanele care inchiriaza apartamente in regim turistic trebuie sa obtina un certificat de clasificare din partea Ministerului Antreprenoriatului si Turismului MAT , potrivit unui comunicat remis joi, 3 martie, de ministerul de resort.Ordinul de ministru publicat marti, 01.03.2022, in Monitorul Oficial,…

- Cumparaturile online și munca de acasa au devenit alegerea preferata a tot mai multor persoane. Cumparaturile online ofera multe avantaje, iar odata cu pandemia COVID-19, siguranța a devenit cel mai important lucru. Putem sa ne cumparam produsele preferate de acasa și astfel reducem riscul de a ne infecta…