- Șeful pro-rus al regiunii Herson a indemnat joi civilii sa-și paraseasca locuințele pe fondul luptei dintre forțele ruse și cele ucrainene și a cerut oficialilor de la Moscova sa furnizeze ”ajutorul” necesar pentru evacuare, transmite The Guardian . „Le-am sugerat tuturor oamenilor din regiunea Herson…

- Ucraina a anuntat ca a facut progrese militare in regiunea estica Lugansk, pana acum controlata aproape in totalitate de ruși, a declarat miercuri guvernatorul ucrainean al acestei regiuni, Serhii Gaidai, informeaza AFP și Agerpres . „Acum este oficial. Eliberarea regiunii Lugansk a inceput. Mai multe…

- Trupele ucrainene au strapuns pozițiile rusești de pe raul Nipru, la nord-est de Herson, oraș strategic deținut de Rusia in sudul Ucrainei, scrie BBC. Avanssul a fost raportat de armata rusa și de oficialii instalați de Rusia in regiune. Exista un puternic foc defensiv rusesc, spun aceștia. Președintele…

- Vladimir Putin a amenințat din nou cu folosirea armelor nucleare. Asta in ciuda avertismentului lansat de președintele american Joe Biden, care a spus clar ca vor exista consecințe. Volume 100% -Pe masura ce Ucraina se bucura de succese pe campul de lupta, Vladimir Putin este rușinat și impins intr-un…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a amenintat luni ca, in cazul in care Ucraina nu accepta conditiile actuale pentru inceperea negocierilor, Rusia va accepta doar predarea neconditionata a regimului de la Kiev, conform dpa. "Actualele ultimatumuri sunt joaca de copii comparativ cu cererile care…

- La o zi dupa o serie de explozii in peninsula anexata de Rusia in 2014, senatorul pro-rus din Consiliului Federației din Crimeea Serghei Tsekov a declarat miercuri ca este foarte posibil ca Ucraina sa incerce sa atace podul Kerci pentru „a ridica moralul armatei”, insa construcția care face legatura…

- Rusia continua bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Zaporojie. Au fost semnalate noi atacuri in Harkov, iar pentru cele din Donețk de sambata, guvernatorul regional a transmis azi bilanțul victimelor. De cealalta parte, forțele de la Kiev au distrus un pod feroviar și unul rutier…

- Rusia a continuat bombardamentele in mai multe zone din regiunea Donbas, in timp ce situația de la centrala Zaporojie a ramas in centrul atenției. Consiliul de Securitate al ONU va organiza joi o reuniune de urgenta pentru a dezbate situatia centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, 00:17 - Acum…