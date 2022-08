Stiri pe aceeasi tema

- Porturile din delta Fluviului Albastru, regiunea Tianjin-Hebei și regiunea Guangdong-Hong Kong-Macao raman de talie mondiala, cu o infrastructura de navigație fluviala și maritima pe primul loc din lume, a anunțat, vineri, Ministerul Transporturilor. China menține legaturi maritime cu peste 100 țari…

- Aproximativ 6% dintre oameni cred ca lumea va continua sa fie unipolara in viitor, dominata fie de SUA, fie de China, in timp ce 34% considera ca o lume multipolara este cea mai probabila perspectiva, arata rezultatele unui sondaj realizat de CGTN Think Tank și Institutul Chinez de Opinie Publica din…

- Patru nave cu cereale din Ucraina au parasit duminica dimineața, 7 august, porturile din Odesa și Cernomorsk, in baza acordului de reluare a exporturilor de cereale la Marea Neagra. Potrivit Ministerului turc al Apararii, doua nave se indreapta spre Turcia, una catre China și una catre Italia. Dupa…

- Consilierul de stat-ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut o serie de declarații cu privire la incalcarea suveranitații Chinei de catre SUA, ca urmare a prezenței președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan. Wang Yi a declarat ca Nancy Pelosi ignora in mod deschis…

- Numarul ființelor umane va atinge cota simbolica de 8 miliarde la data de 15 noiembrie, reiese dintr-un document de proiecție elaborat de Departamentul pentru afaceri economice și sociale al ONU, dat publicitații luni. Potrivit documentului, India va deveni in 2023 țara cea mai populata a planetei.…

- Conform ultimele statistici furnizate de OMS la inceputul lunii mai, numarul cazurilor de COVID-19 a depașit 529 milioane, iar rata de infectare și mortalitatea din China s-au menținut la cel mai scazut nivel pe plan global. Pe de alta parte, in ultima saptamana, SUA au inregistrat aproape 110.000 noi…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis luni un mesaj la cea de-a doua reuniune a miniștrilor de Externe din China și statele insulare din Pacific. Xi Jinping a apreciat ca intre China și țarile insulare din Pacific s-a stabilit o prietenie tradiționala și statornica, iar aceasta s-au dezvoltat…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a spus care este responsabilitatea comuna a statelor din regiunea Asia-Pacific (APR). Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. Xi Jinping a vorbit despre responsabilitatea țarilor din regiunea Asia-Pacific pentru protecția pacii in regiune și le-a indemnat sa contribuie…