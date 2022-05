Stiri pe aceeasi tema

- Runda a VI-a este una foarte importanta in economia turneului play-off al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Foresta Suceava, care se afla in urmarirea liderului Dante Botoșani, va juca miercuri, de la ora 18:00, pe terenul celor de la Hușana Huși. Singura echipa care s-a intors in acest sezon cu toate…

- Vineri s-au disputat partidele etapei a patra din faza a doua a Ligii a III-a. In play-off-ul Seriei I a fost programat un nou duel intre Bucovina Radauți și Foresta Suceava, care de aceasta data s-a incheiat nedecis, 1-1. „Galben-verzii" au deschis scorul prin M. Ilie, in minutul 49, ...

- Foresta a caștigat fara emoții meciul de pe teren propriu cu Hușana Huși, din cadrul play-off-ului Ligii a III-a. Sucevenii s-au impus cu scorul de 5-1, consolidandu-și poziția secunda in clasament. „Galben-verzii" au punctat de doua ori in primul sfert de ora al partidei prin Netbai și ...

- Liga 3 MODESTI… ACS Husana Husi a pierdut clar meciul jucat la Suceava, cu Foresta, scor 1-5 (0-3), in etapa a III-a a play-off-ului. Husenii au fost de nerecunoscut si au bifat primul esec in play-off, dupa ce in primele doua etape a terminat la egalitate cu cu Dante Botosani si cu Bucovina Radauti.…

- Etapa a II-a din play-off-ul Ligii a III-a a programat sambata dupa-amiaza duelul dintre primele doua clasate, Dante Botoșani și Foresta. Partida disputata pe teren sintetic, la Bucecea, a fost saraca in faze de poarta, fiind decisa in favoarea gazdelor de reușita lui Gorovei, din minutul 58.In ...

- Sezonul regulat al Ligii a III-a s-a incheiat odata cu disputarea partidelor din runda a XVIII-a. Foresta și Bucovina Radauți s-au calificat play-off, alaturi de Dante Botoșani și Hușana Huși, in vreme ce Șomuz Falticeni va evolua in play-out in partea a doua a campionatului.In etapa de sambata, ...

- In Liga I de fotbal, vineri, 25 februarie, se disputa primele jocuri din cea de-a 28-a etapa, antepenultima, din sezonul regulat al Ligii I de fotbal. UTA Arad-Academica Clinceni (ora 17.30) și Universitatea Craiova-Chindia Targoviște (ora 20.30). Runda va continua sambata, 26 februarie, cu alte trei…