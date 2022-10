Înfrângere şi la Focşani. Poli nu bate pe nimeni în deplasare Handbaliștii banateni au cedat pe terenul formației CSM Focșani, in etapa a VII-a a Ligii Naționale. Partida a fost echilibrata de-a lungul celor 60 de minute, dar vrancenii au invins cu 27-25 (13-11). Diferența nu a fost mai mare de trei goluri in aceasta partida. Jucatorii viola au condus cu 6-3 (minutul 9), iar gazdele ... The post Infrangere si la Focsani. Poli nu bate pe nimeni in deplasare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

