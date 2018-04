Stiri pe aceeasi tema

- MOTIVATI… Internazionale Traian Vaslui U19 intalneste, astazi, de la ora 16.00, in deplasare, pe Sanatatea Darabani, intr-un meci contand pentru etapa a IX-a a Campionatului National de futsal U19. Cele doua echipe ocupa locurile doi (Inter Vaslui) si patru (Sanatatea Darabani), iar un succes in aceasta…

- CN ”Nicu Gane” Falticeni este noul lider al seriei I din Campionatul Național de futsal U19. CN ”Nicu Gane” Falticeni a trecut pe primul loc in seria I a fazei zonale a Campionatului Național de futsal U19, dupa ce a caștigat cu scorul de 10-6 disputa cu Politehnica Iași. Echipa suceveana are insa doua…

- FUTSAL… Internazionale Traian Vaslui a stat in etapa a VIII-a a Campionatului National de futsal U19 si a pierdut primul loc. CN “Nicu Gane” Falticeni a trecut pe primul loc dupa victoria cu 10-6 in fata celor de la CSM Politehnica Iasi. Cu doua meciuri mai putin disputate, Internazionale Traian Vaslui…

- Futsal TURNEU… Nationala de futsal U19 a Romaniei a pierdut finala turneului de la Vsetin, scor 3-6, impotriva echipei gazda, Cehia. Printre jucatorii convocati de selectionerul Endre Kacso s-au aflat si vasluienii Alexandru Badit si Vladut Dudau, jucatorii liderului din Seria 1 a Campionatului National…

- Internazionale Traian Vaslui a remizat pe terenul CN ”Nicu Gane” Falticeni, scor 3-3, și ramane pe primul loc in seria 1 a Campionatului Național de futsal Under 19. Internazionale Traian Vaslui a plecat neinvinsa de la Falticeni, obținand un punct cu CN ”Nicu Gane”, scor 3-3. Vasluienii au deplasat…

- Internazionale Traian Vaslui a pierdut prima manșa cu United Galați, scor 1-2, din calificarile pentru Final 6 la Cupa Romaniei la futsal U19. Returul va avea loc la Vaslui, pe 25 februarie. Internazionale Traian Vaslui nu a obținut un rezultat pozitiv pe terenul lui United Galați, in calificarile pentru…

- Futsal PAS GRESIT… Esec pentru Internazionale Traian Vaslui in mansa tur a turului III din Cupa Romaniei la futsal – U19. Gruparea vasluiana a cedat, la limita, scor 1-2, in deplasare, impotriva echipei similare a CS United Galati. Returul va avea loc la sfarsitul acestei saptamani in Sala Polivalenta…

- Futsal DEBUT… Primul joc oficial al echipei de futsal Internazionale Traian Vaslui – U19 se va disputa astazi, de la ora 14.30, la Galati, impotriva formatiei locale CS United. Partida va conta pentru faza a III-a a Cupei Romaniei la futsal – U19. Trupa pregatita de Remus Mustatea se va duela cu CS…