- „Baietii in ghete” vor sa lase in urma jocul dezamagitor, de pe teren propriu, cu Rapid, primul oficial din 2020, si spera la cel putin un punct pe terenul unei formatii aflate in suferinta – Concordia Chiajna. Atuul principal al gazdelor, care beneficiaza in continuare de jucatori peste media esalonului,…

- FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 23 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, Petrolul Ploiesti, intr o confruntare de traditie a fotbalului romanesc.Confruntarea s a incheiat fara goluri, 0 0, "marinariildquo; reusind astfel un rezultat pozitiv si crescand la patru numarul meciurilor…

- „Baietii in ghete” si-au prezentat lotul pentru mini-retur in fata propriilor suporteri impotriva singurului adversar de esalon identic. A fost o divizionara secunda, dar de peste granita. ASU Politehnica a invins-o pe FK Zemun cu 2-1 (2-0) in ultimul joc dinaintea derby-ului de suflet cu Rapid si a…

- CSM Bucuresti – CSM Vaslui, astazi, 17.00 ISI JOACA SANSA… CSM Vaslui are in fata o deplasare aproape imposibila, conform calculelor hartiei, pe terenul celor de la CSM Bucuresti, una dintre fortele Ligii Zimbrilor. Insa, vasluienii spera sa aiba o prestatie buna si sa se intoarca cu un rezultat pozitiv.…

- Adrian Vasile, antrenorul celor de la CSM București, a declarat, duminica, faptul ca este foarte mandru de meciul facut de echipa pregatita de el, scrie Mediafax.”Trebuie sa le felicit pe fete, pentru ca au facut un sfert fantastic tot meciul, au fost conectate pentru fiecare faza. Zona tactica…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava conduce topul universitaților din Romania, cu 16 brevete de invenții acordate și eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci in anul 2019, fiind urmata de Universitatea „Politehnica" din București, cu 12 brevete, și de ...

- SCM Politehnica a mai pierdut un jucator important in aceasta iarna. Dupa Pribanic si Dragas, nici experimentatul goalkeeper Ludovic Varo nu mai continua pe Bega. Sosit in urma cu un an si jumatate la alb-violeti acesta a semnat acum cu CSM Bucuresti. Varo (37 ani) si-a adus aportul la trofeul cucerit…

- Traian Vuia, primul om din lume ce a conceput si zburat cu un aparat mai greu decat aerul: un aeroplan-automobil. Traian Vuia (n. 17 august 1872, Traian Vuia, Traian Vuia, Timiș, Austro-Ungaria – d. 3 septembrie 1950, București, Republica Populara Romana) a fost un inventator roman, pionier al aviației…