Infractorii au adaptat metoda "Accidentul" la pandemia Covid-19 Infractorii au adaptat metoda "Accidentul" la pandemia Covid-19 Foto: Arhiva. Polițiștii români avertizeaza ca o noua metoda de înșelaciune este folosita de infractori, ei sunând potențiale victime la telefon și, pretinzând ca sunt rude ale acestora, care au fost diagnosticate cu COVID-19, cer bani pentru achiziționarea de aparate de ventilație. Un astfel de caz eșuat, pentru ca suma de bani pretinsa nu a fost platita, a fost reclamat la IPJ Constanța. Polițiștii spun ca, deși în acest caz nu a fost creat niciun prejudiciu material, metoda… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

