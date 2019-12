Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 decembrie 2019, in jurul orei 17.30, polițiștii de investigații criminale din Sebeș, sprijiniți de polițiștii din Blaj, l-au identificat și reținut, pe raza municipiului Sebeș, pe un tanar de 29 de ani, din Blaj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul a fost…

- In noaptea de 31 noiembrie / 1 decembrie 2019, in jurul orei 00,50, polițiștii de ordine publica din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Viteazul din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 24 octombrie 2019, in jurul orei 13,30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre un minor de 15 ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in timp de se afla in apropierea unui supermarket de pe B-dul Incoronarii din Alba Iulia, un alt tanar l-ar fi amenințat…

- La data de 08 octombrie 2019, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Curtea de Apel București, care il privește pe un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia. Barbatul a fost condamnat la executarea…

- La data de 15 septembrie 2019, in jurul orei 14.00, o femeie din Sebeș a sesizat poliția cu privire la faptul ca i-a disparut bicicleta, in valoare de 500 de lei, pe care o lasase, neasigurata, in scara blocului in care locuiește. La scurt timp de la sesizarea furtului, polițiștii de siguranța publica…

- Elevi din 12 unitați de invațamant din județul Alba au primit recomandari de la polițiști, jandarmi, pompieri și specialiști ANITP și ANA, in ultimele doua zile, pentru prevenirea traficului de persoane, a consumului de droguri a victimizarii din infracțiuni și situații de urgența. In perioada 10-11…

- In sarcina tanarului s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de miercuri, 4 septembrie, in timp ce se afla pe strada Morii din Blaj, l-ar fi agresat pe un barbat de 29 de ani, iar ulterior ar fi patruns, fara drept, in curtea locuinței acestuia, cu scopul de a-l agresa, in continuare. In cursul…