Stiri pe aceeasi tema

Greșeala uriașa pe care o facem cu toții și care ne distruge smartphone-urile

Smartphone-ul este un gadget indispensabil in viața unui om modern, insa spre deosebire de altele (televizor, laptop…

Veste teribila pentru proprietarii de animale de companie!

Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au decis, definitiv, sa mentina o hotarare de Consiliu Local din 2007 care ii obliga pe cei care…

Dezvaluire de ultima ora : Vezi cat dureaza imunitatea dupa vaccinul anti-Covid

Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. Romania va primi…

Accident grav cu final neașteptat in Moisei. O persoana ranita in urma impactului

Ieri, la ora 13.00, polițiștii din Viseu de Sus au intervenit la un accident rutier produs in comuna Moisei.…

Un tanar de 26 de ani din Borșa prins RUPT de beat la volan. Vezi ce alcoolemie avea

Azi – noapte, in jurul orei 00:30, polițiștii din Borșa au oprit in trafic pentru verificari un autoturism,…

Accident grav in Baia Mare cu final neașteptat. Vezi ce s-a intamplat cu victima

Aseara, 04 ianuarie, in jurul orei 22.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca…

Ceata lui „Robin Hood" face ravagii la Borșa

Ieri, 04 ianuarie, orele 14.42, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre o femeie de 43 de ani din oraș, in calitate de proprietara a unui…

Cutremur puternic cu magnitudinea 6,4. Un copil a murit și mai multe persoane au fost ranite

Mai multe persoane au fost ranite in cutremurul cu magnitudinea 6,4 produs marti la pranz in…