- Traficul rutier se desfașoara in condiții de aglomerație, duminica seara, pe Autostrada Soarelui, iar turiștii care se intorc dinspre litoral sunt sfatuiți sa ia in considerare și rute alternative.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca valorile de trafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 15:30, circulatia este restrictionata a doua banda, pe sensul catre capitala al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, intre kilometri 35+500 - 33 (in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi), pentru a…

- Incendiul de langa partea carosabila a A2 a afectat vizibilitatea rutiera Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 37, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, a izbucnit un incendiu…

- Cei trei pasageri ai mașinii au fost raniți. Unul dintre pasageri a fost descarcerat. Accidentul s-a produs la kilometrul 36 al Autostrazii A2, in zona localitații Fundulea din Calarași, pe sensul catre Constanța. Mașina in care se aflau 3 persoane s-a izbit de glisiera mediana, din motive,…

