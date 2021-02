Infotrafic: Trafic intens pe DN1 Ploieşti - Braşov Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta trafic intens, luni dupa-amiaza, pe anumite portiuni pe DN1 Ploiesti - Brasov. Potrivit sursei citate, pe DN1 Bucuresti - Brasov valorile de trafic sunt urmatoarele: * Centura de Vest a municipiului Ploiesti - trafic intens pe sensul de mers catre Brasov, in zona sensurilor giratorii Strejnic si Lukoil km 66; * Cornu coloana in miscare de la km 93+500 pana la km 94+500 (se ingusteaza banda nr. 1 pe o portiune de 300 m); * Nistoresti, km 103 - km 107 Comarnic, coloana in miscare, trafic intens pe raza localitatilor Sinaia, Busteni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

