Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca astazi, pe autostrada A1 Sibiu –Sebeș, se executa lucrari, iar unele zone sunt cu restricții de circulație. La km 270 – 270+800 sunt restricționate prima banda și banda de urgența, pe sensul de deplasare Sibiu – Sebeș, in zona Saliște, pentru reparații parte carosabila,