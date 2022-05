Stiri pe aceeasi tema

- „Pana la data de 20 mai, traficul rutier se va inchide in doua etape pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pentru a permite inceperea lucrarilor de inlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie din zona viaductului Aciliu", se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.In prima etapa…

- In intervalul, 02.05.2022 – 20.05.2022, se va inchide circulația pe A1 (km. 273 + 815) pentru a permite inceperea lucrarilor de inlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație pe Calea 1 a Viaductului Aciliu. Astfel, se va inchide circulația pe A1, Calea 1 (Sibiu –…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 20 aprilie, se vor efectua lucrari de reparatii a carosabilului, pe autostrazile A1 Sibiu Deva, A1 Deva Nadlac si A2 Bucuresti Constanta, astfel: sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu Deva, km. 276 350 de metri…

- Trafic oprit pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Un TIR a luat foc in mers Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat luni dupa-amiaza ca pe autostrada A1 Sibiu-Deva, kilometrul 273, sensul catre Sibiu, in zona orașului Saliște, județul Sibiu, a izbucnit un incendiu la un autocamion.…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu pana in 2 mai. Atenționari pentru șoferi Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca incepand de luni, 18 aprilie, sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Este vorba despre restricții…

- Iar s-au orientat bine decidenții. In plina vacanța de Paști și de 1 Mai, cand romanii calatoresc prin țara, traficul pe un sector al autostrazii Sibiu-Deva va fi restricțiomat pentru reparații. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul va fi restricționat…

- Un accident grav, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, in aceasta dimineața, la Spanțov, județul Calarași, pe DN 31, in județul Calarași. Traficul in zona este blocat. In accident au fost implicate doua mașini, care au intrat in coliziune frontala intr-o curba, impact in urma caruia…

- Trei vehicule dintr-un convoi militar american NATO s-au ciocnit pe Valea Oltului, pe DN 7 Ramnicu-Valcea – Sibiu, la kilometrul 217+600 de metri, in zona localitații valcene Calinești. ”Un conducator auto prezinta leziuni minore la un picior, dar a refuzat transportul la spital”, anunța Centrul Infotrafic…