Traficul rutier s-a intensificat, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, pe sensul de mers catre statiunile de pe Valea Prahovei, autoritatile informand ca se asteapta la cresteri ale valorilor de trafic si pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta.



Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, intre kilometrii 132 si 133, in statiunea Busteni, este coloana in miscare (35-40 km/h ), dar si pe tronsonul cuprins intre localitatile Posada si Comarnic (km. 104+ 500 de metri - 107) valorile de trafic sunt crescute si se circula in coloana, cu viteza redusa.



Pe…