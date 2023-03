Stiri pe aceeasi tema

Trei lucrari ale artistului stradal Banksy au fost confiscate de politie in cadrul unei anchete penale in sud-estul Tarii Galilor.

Negocierile dintre compania publica de electricitate a Greciei, PPC, cu Enel cu privire la filiala acesteia din urma din Romania au intrat in faza cruciala, ambele parți aflandu-se in consultari și discuții continue care par sa se indrepte in direcția corecta.

Circulatia este inchisa pe trei drumuri nationale, miercuri, din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.

Pe DN 25A Nanesti-Hanu Conachi, in apropierea localitatii Lungoci, judetul Galati, o traversa a podului peste raul Siret s-a desprins, precizeaza Centrul Infotrafic din IGPR.

Președintele Ucrainei nu se grabește sa modifice legea care nedreptațește etnicii romani din țara sa, asta deși mulți din refugiații din Ucraina traiesc in Romania și au cazare decontata de la stat! Zelenski a publicat un mesaj in care explica ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis.

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, transmite RADIO ROMANIA ACTUALITATI, relateaza Rador.

Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si munitii, nominalizand intre tarile care au primit astfel de comenzi si Romania, conform News.ro.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Romania și-ar putea folosi dreptul de veto și va impiedica Austria sa preia șefia OSCE, un obiectiv al autoritaților de la Viena.