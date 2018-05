Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta de proporții a fost deschisa in București, dupa ce un copil de 3 ani a murit, iar parinții lui ar fi avut probleme cu vederea dupa ce au mancat shaorma. Autoritațile au inchis fast-food-ul, iar procurorii au deschis o ancheta de moarte...

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.

- Un copil de trei ani din București a murit dupa ce ar fi mancat shaorma. De asemenea, parinții acestuia se afla in stare grava la spital. Se face ancheta in acest caz. In acest moment, la Poliția Capitalei, Serviciul Omoruri, nu exista niciun dosar de moarte suspecta cu privire la acest caz. Pe de alta…

- Tragedia a inceput miercuri seara, atunci cand cei doi soți, impreuna cu fiul lor, care locuiesc in cartierul bucurestean Pantelimon, au mers la un fast-food din apropiere pentru a manca shaorma. Joi dimineața, copilul s-a simțit foarte rau si a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase Colentina,…

- Caz șocant in Capitala! O familie intreaga a fost distrusa, dupa ce au mers la un fast-food aflat in zona Vergului din București ca sa manance shaorma. Copilul a murit, iar parinții sai au orbit dupa ce au ingerat shaorma in care se afla o substanța otravitoare. Totul a inceput miercuri seara, atunci…

- Jurnalista Sorina Matei prezinta informatii grave despre felul in care fostul judecator CCR a fost "executat" de DNA. Potrivit jurnalistei, procurorul care a instrumentat dosarul a fost santajat prin arestarea fratelui sau."Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…