- Delia se afla in stațiunea in care a avut loc prabușirea unui parți imense a ghețarului Marmolada. Desprinderea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti, cel mai mare din Alpii italieni, a produs mai multe victime, iar Delia a povestit ce a observat și cum și-ar fi dorit sa mearga și ea in zona aceea,…

- Cautarea victimelor prabușirii ghețarilor italieni de duminica continua, dar schimbarile climatice favorizeaza astfel de fenomene. Echipele de salvare au reluat marți (5 iulie) cautarile pentru 13 alpiniști care erau disparuți dupa ce o parte a unui ghețar a cedat duminica, sus in Alpii italieni, ucigand…

- MAE roman a transmis, luni la amiaza, ca trei romani dați disparuți de familie sunt in siguranța și nici nu au fost implicați in prabusirea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti. MAE a transmis, luni la amiaza, ca familia din Romania care a semnalat dispariția a 3 cetațeni romani a informat ministerul,…

- Un ghețar din Alpi s-a prabușit și s-a declanșat, din nefericire, o avalanșa de gheața și roci. 7 persoane au murit, iar 22 sunt inca date disparute in urma prabusirii ghețarului Marmolada din muntii Dolomiti din nordul Italiei. Delia Matache a fost la doar un pas de tragedie. Din fericire, a schimbat…

- Mai mulți romani s-ar afla printre persoanele disparute in urma avalanșei din Italia, conform agenției ANSA. Operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori ar urma sa se reia luni dupa prabusirea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat moartea…

- Șase morți, 9 raniți și 16 disparuți, acesta este cel mai actualizat bilanț dupa prabușirea ghețarului din Alpi . Potrivit lui Gianpaolo Bottacin, consilier regional pentru protecție civila, cel puțin un roman este dat disparit in urma incidentului, relateaza agenția italiana ANSA . Potrivit oficialului…

