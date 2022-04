Informații neștiute despre românii din diaspora: mulți dintre ei s-au reorientat spre o listă scurtă de țări Numarul transferurilor de bani din diaspora catre Romania va creste cu aproximativ 15%, in aprilie, comparativ cu datele din luna anterioara, arata estimarile unei companii specializata in transferuri internationale de bani. Conform unui studiu realizat de TransferGo, motivul principal pentru care romanii din diaspora trimit in mod regulat bani in tara este acela de a isi sustine familia si rudele ramase acasa (70%), in timp ce pentru 25% scopul este de a economisi intr-un cont din Romania, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

