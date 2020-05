Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 160 de studenți ai Universitații „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia au ales sa ramana in caminele studențești pe toata durata decretarii starii de urgența, sa participe la toate activitațile online și sa respecte regulile de izolare sociala, in marea lor majoritate fiind studenți din Rep.…

- Studenții ieșeni, care au ramas in camine, il acuza pe rectorul Tudorel Toader ca a ignorat sfaturile DSP și a mutat mai mulți studenți intr-o camera, deși unii se aflau in izolare. In camere este frig, iar apa calda nu este furnizata tot timpul, spun ei. „Acuzațiile sunt nefondate”, spune Toader.Liga…

- RCS&RDC, operatorul principal de internet fix din Romania, a precizat ca in ultimele zile s-a remarcat o creștere a consumului de date, mai ales in rețeaua de internet fix, dar și pentru consumul de date mobile, conform HotNews. „Comparativ cu saptamana anterioara, am inregistrat o creștere moderata…

- Studentii si profesorii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt in alerta. Multi dintre acestia sunt nevoiti sa se autoizoleze, dupa ce o tanara studenta cu care au intrat in contact saptamana trecuta a fost confirmata cu COVID - 19.

- Consiliul de Administrație al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis, in ședința din data de 12 martie 2020, in urma masurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența privind evitarea raspandirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), suspendarea activitaților…

- Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași asigura condiții de izolare voluntara pentru cinci studenți ajunși din Coreea de Sud printr-o mobilitate de tip Erasmus, fara a proveni insa din regiuni in care exista o prezența activa a coronavirusului. Aceștia au fost de acord cand au discutat cu reprezentanții…

- Universitatea de Medicina din Bucuresti si-a suspendat cursurile Foto: Arhiva RRA. Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti a decis ca pâna pe 31 martie sa suspende cursurile, lucrarile practice si examenele pentru toti studentii facultatilor aflate în componenta sa.…

- (foto: Universitatea „Ovidius”) Universitatea „Ovidius” a pus la dispoziție caminul FN3, de la Pescarie, pentru studenții și cadrele didactice care au revenit in țara in ultimele 14 zile dupa o calatorie in Italia sau in alte zone unde au fost depistate cazuri de coronavirus. Comitetul de Urgența al…