- CSC Dumbravița joaca impotriva Rapidului marți, de la ora 18:15, in etapa #1 a grupelor Cupei Romaniei, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1 și poate fi urmarit online pe FRF.tv Dumbravița e pe locul 13 in Liga 2, cu 13 puncte in 10 meciuri. Banațenii au…

- In perioada 18-21 octombrie, se desfașoara partidele primei din cele trei etape ale fazei grupelor Cupei Romaniei la fotbal. Noul format al competitiei propune incepand cu aceasta ediție o atractiva faza a grupelor, care se joaca dupa urmatoarele coordonate. 24 de echipe au fost imparțite prin tragere…

- Farul este echipa de batut in acest moment in SuperLiga: Formația antrenata de Gheorghe Hagi a obținut 30 de puncte in primele 13 etape și este singura echipa din campionat care a suferit o singura infrangere in acest sezon.

- Incepand din prima etapa a grupelor Cupei Romaniei, sistemul de Arbitru Asistent Video va fi folosit și la unele meciuri ale competiției.Ca urmare a unei ințelegeri intre Federatia Romana de Fotbal și EAD, prima etapa din faza grupelor a Cupei Romaniei va avea primele meciuri cu VAR in aceasta competiție.…

- Partida CS Afumați (Liga 3, Seria 3, locul 3) - Rapid, ocupanta poziției secunde din SuperLiga, s-a incheiat cu victoria categorica a alb-vișiniilor, 3-0, care acced astfel in grupele Cupei Romaniei.

- FC Petrolul va bifa miercuri, 28 septembrie 2022, prima deplasare a saptamanii in curs de la Mediaș, urmata de o a doua, sambata, pe 1 octombrie. Astazi, de la 18.45, pe arena „Gaz Metan”, ploieștenii vor oferi replica, in play-off-ul ediției 2022-2023 a Cupei Romaniei, echipei sibiene din Liga a II-a…

Echipa FCU Craiova a dispus sambata cu scorul de 1-0, pe teren propriu, de formatia Rapid Bucuresti, intr-un meci contand pentru etapa a zecea din Superliga, conform news.ro.