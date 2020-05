Informare din partea Spitalului Municipal Sebeș, în urma cazurilor de infectare cu COVID-19 descoperite aici In calitate de reprezentant legal al Spitalului Municipal Sebeș consider important sa informam transparent opinia publica, respectiv potențialii beneficiari ai serviciilor medicale oferite de spitalul nostru, cu privire la aspectele comunicate in presa, in cursul zilei de 23 mai 2020. (DETALII AICI) Personalul Spitalului Municipal Sebeș numara 350 de angajați, dintre care 6 persoane (3 asistenți medicali, 2 infirmiere și 1 registrator) au fost testate pozitiv cu virusul Covid-19 (Coronavirus), toate persoanele fiind asimptomatice. Subliniem faptul ca intreg personalul angajat al spitalului nostru… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

