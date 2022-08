INFORMARE DE PRESA Clarificari importante pentru beneficiarii de Microgranturi in domeniul alimentar.

Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii Masurii 1 Microgranturi in domeniul alimentar, implementata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), nu sunt obligati sa publice anunturi de presa, informeaza APIA. „Avand in vedere ca Masura 1 ‘Microgranturi in domeniul alimentar’ este un sprijin care se acorda sub…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin OUG privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 61 din 06 mai 2022 privind…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 61 din 06 mai 2022 privind…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in data de 27.05.2022 incep inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar". Astfel, in perioada 27 mai 2022- 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia…

- Solicitantii de microgranturi in domeniul agroalimentar pot depune formularul cererii de finantare in perioada 27 – 31 mai, prin aplicatia electronica IMM Recover, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Mentionam ca imputernicirea notariala poate fi depusa si ulterior…

- Inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar" incep vineri, 27 mai 2022, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in data de 27.05.2022 incep inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar". Astfel, in perioada 27 mai 2022 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia…