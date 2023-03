Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de aplicari pentru un loc de munca a crescut, in primele trei luni ale anului, pana la 2,1 milioane, de la 2,08 milioane cat se consemna in aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, joi, de o platforma de recrutare online. Statistica eJobs, care face referire la datele Salario – comparatorul…

- 34 de percheziții domiciliare au loc in aceasta dimineața pe raza județelor Arad, Ilfov, Argeș, Dambovița, Teleorman, Olt, Sibiu, Valcea, Vrancea, Galați și in municipiul București, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunii de trafic de migranți.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Sibiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera efectueaza 34 de perchezitii…

- Pompierii si celelalte structuri si autoritati implicate in gestionarea situatiilor generate de vremea rea au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 123 de localitati din 18 judete – Arges, Bacau, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Prahova, Teleorman,…

- ​Un roman care are o pensie sub 2.000 de lei in evidentele Casei de pensii figureaza in baza de date a ANAF cu venituri suplimentare anuale de 2 milioane de euro. Aceasta este doar una dintre „minunile" descoperite la interogarea bazelor de date ale statului pentru acordarea cardurilor de energie. …

- Bucurestiul si judetele Cluj si Timis conduc clasamentul celor mai mari salarii medii nete din economia locala, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar.Potrivit sursei citate, la polul opus, in județele Harghita, Teleorman și Valcea se inregistreaza…