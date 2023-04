Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de "Amplasare incinerator deseuri de origine animala, de capacitate medie lt;250 kg ora " Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul pe care il dezvolta Grand Protan SRL pe raza comunei…

- Republica Moldova a inceput sa se alinieze treptat la sancțiunile impuse de Uniunea Europeana Federației Ruse pentru agresiunea contra Ucrainei și va sancționa „in cateva saptamani” mai mulți cetațeni ruși, a anunțat ministrul de Externe, Nicu Popescu, intr-un interviu la Europa Libera.

- Bunuri de peste 1,4 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Printre acestea se numara 112 terenuri agricole și un cont bancar, sechestrate intr-un caz de abuz de serviciu, de…

- Un violoncelist care are legaturi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mutat milioane de euro prin conturi bancare elvețiene fara a fi verificat de administratorii sistemului. Patru bancheri se vor prezenta in fața instanței din Zurich pentru a oferi

- Bunuri de peste 4,6 milioane de lei au fost sechestrate prin ordonanțele, emise de Agentia de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, saptamana trecuta. Potrivit informațiilor, acestea uumeaza a fi autorizate de instanța de judecata. La moment, ARBI are in examinare 158 de delegații,…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe 2 terenuri pentru construcții și 3 capitaluri sociale, in valoare de circa 200 000 de lei, in baza delegațiilor procurorilor. Bunurile a fost indisponibilizate in dosarele, pornite de Direcția generala urmarire penala…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre, in valoare de circa 2 milioane de lei, in aceasta saptamana. Printre bunurile indisponibilizate sunt 5 terenuri agricole, un teren pentru construcție, o construcție locativa și una nelocativa.

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe o construcție locativa, in valoare de circa 800 000 de lei, saptamina trecuta, intr-un caz de abuz de serviciu. In prezent, Agenția are in procedura 176 de delegații pe 125 de cauze penale in privința a 289 de subiecți.…