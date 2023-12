Infografic: Campioanele anului fotbalistic 2023

La final de an Betano face o analiza a celor mai importante momente care au marcat scena fotbalistica europeana in 2023. De la titlul cucerit de Manchester City in Premier League și dublat cu obținerea de catre ”cetațeni” a Ligii Campionilor in premiera și pana la izbanda istorica a celor de la Napoli in Serie A, anul 2023 a fost unul memorabil in fotbalul european. ...