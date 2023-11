Stiri pe aceeasi tema

- Atacul organizației Hamas asupra Israelului a reaprins scanteia antisemitismului in lume. A readus in strada un puternic discurs al urii. Țarile europene sporesc masurile de securitate pentru comunitațile evreiești. Se intampla și in Romania.

- 24pay și CFR Calatori anunța un parteneriat care va extinde gama de plați disponibile in aplicația 24pay pentru transportul in comun. Astfel, utilizatorii aplicației pot achiziționa bilete la trenurile CFR Calatori pentru orice ruta deservita la nivel național, direct din aplicație, bucurandu-se de…

- ​​​​​​​Noua sesiune parlamentara, inceputa, luna aceasta, vine cu cateva surprize pe scena politica. USR și PNL se confrunta cu unele „dezertari”, grupurile parlamentare ale celor doua partide devenind mai „suple”. Doi membri ai acestor formațiuni, pe lis

- Maria Andria a trecut prin momente de coșmar! Vedeta a ajuns la un pas de moarte pe patul de spita, dupa ce a intrat in stop cardio respirator. La puțin timp distanța de la momentul ingrozitor prin care a trecut, Maria Andria a facut declarații in direct la Star Magazin și a povestit tot ce i s-a intamplat.

- Fostul atacant al echipei naționale, Viorel Moldovan (50 de ani), a comentat scandalul produs intre conducerea clubului FCU Craiova, in speța familia Mititelu, și tehnicianul Marius Șumudica (52 de ani). Dorit cu insistența pe banca lui FCU Craiova, Marius Șumudica nu a mai devenit antrenorul oltenilor,…

- Prezent la GSP Live, impresarul Florin Manea l-a ironizat pe Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului. Relația dintre Florin Manea și Victor Angelescu este una tensionata de mult timp. Impresarul a lansat un nou atac, considerand ca acționarul gruparii giuleștene este vinovat pentru campania…

- Foreign direct investments drop more than 13 pct in H1 2023Direct investments in Romania by non-residents dropped by more than 13 percent in H1 to 3.93 billion euros compared to 4.533 billion euros in the same period of 2022, according to data released on Monday by the National Bank of Romania, told…

- Prim-vicepreședintele PNL susține ca amenințarea cu demisia a premierului Marcel Ciolacu este „un șantaj direct” și ca PNL este obligat sa spuna „NU” propunerilor de majorare a taxelor și impozitelor.