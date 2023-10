Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul olandez Anwar El Ghazi (26 de ani) a fost suspendat de Mainz din cauza unei postari in care iși manifesta sprijinul pentru Palestina. Atacul gruparii teroriste Hamas asupra Israelului a declanșat o replica pe masura și un razboi care face mii de victime in Fașia Gaza. UEFA incearca sa țina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sa faca o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, la scurt timp dupa atacul Hamas, dar i s-a transmis ca „nu este momentul oportun”, relateaza publicația israeliena de limba engleza The Times of Israel.Volodimir Zelenski a trimis un mesaj puternic…

- Schimbari tectonice in lumea musulmana dupa atacul Hamas: oragnizația se impune pe scena politica regionala (analiza)Odata cu lansarea unui razboi impotriva Israelului din Fasie Gaza pe care o controleaza, Hamas s-a impus in teritoriile palestiniene ocupate, marginalizand o Autoritate Palestiniana vazuta…

- Ce se intampla la o ora și jumatate de zbor cu avionul de noi nu e un conflict care privește doar Orientul Apropiat, ci ceva care zguduie sportul mondial și deja ne afecteaza direct. Ministrul Apararii și Comandantul Poliției au declarat stare de razboi pe teritoriul țarii. Sambata dimineața, organizația…

- Mulți israelieni dormeau cand a inceput. Sambata era Sabatul evreiesc și, de asemenea, o zi de sarbatoare sfanta, ceea ce inseamna ca familiile planuiau sa petreaca timp impreuna acasa sau la sinagoga, iar prietenii sa se intalneasca. Insa in zorii zilei, o ploaie de rachete a semnalat inceputul unui…

- Țarile musulmane strang randurile in jurul Hamas: surpriza vine insa din Germania!Multe țari Occidentale și-au anunțat sprijinul pentru Israel, dupa atacul Hamas de sambata, 7 octombrie. Insa nici țarile unde comunitatea musulmanla e mare nu au stat și au privit de pe margine.In mai multe țari din…

- O reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU va fi convocata in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a anunțat Ministerul de Externe al Braziliei, potrivit Sky News . Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite, dupa atacul gruparii Hamas din Fasia Gaza, scrie…

- ​Israel ar trebui sa joace joi cu Elveția, la Tel Aviv, dar partida din Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024 (din care face parte și Romania) ar putea fi mutata pe un teren neutru, dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii…