Influențe rusești la votul privind Brexit. Guvernul britanic reclamat în instanță Pozitia guvernului britanic fata de regimul rus este foarte clara: relatiile dintre Londra si Moscova au fost inghetate cu mult inainte de invazia Ucrainei. In ciuda acestui fapt, guvernul conservator a decis sa nu investigheze presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile britanice si la referendumul pentru Brexit, scrie presa italiana, citata de Rador. Acestea sunt acuzatiile aduse Guvernului de un grup de parlamentari britanici din diverse partide, care a primit acum aprobarea sa inainteze dosarul la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Este pentru prima data cand actualii parlamentari s-au adresat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

