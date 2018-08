Inflație. Mugur Isărescu, raport Potrivit datelor publicate in 11 iulie de Institutul National de Statistica, in luna iunie, raportat la mai, preturile de consum au urcat cu 0,02%, in conditiile in care marfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,24%, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,14%, iar tarifele la servicii au crescut cu 0,20%. Rata anuala a inflatiei s-a situat la 5,4% in iunie 2018, in scadere usoara, cu 0,01 puncte procentuale, fata de luna precedenta (5,41%), pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,86%, a celor nealimentare cu 7,82% si a serviciilor cu 2,58%. La inceputul lunii mai, Banca Nationala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

