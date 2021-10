Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul Twitter, Jack Dorsey, a analizat escaladarea inflației in SUA, spunand ca lucrurile se vor inrautați considerabil. „Hiperinflația va schimba totul. Se intampla. Se va intampla in curand in SUA, si in toata lumea”, a scris el pe Twitter. Miliardarul a lansat acest avertisment in contextul…

- Investitorul miliardar Carl Icahn a avertizat marți ca urmatoarea criza de piața ar putea fi la orizont, iar Bitcoin ar putea fi cea mai buna acoperire impotriva inflației. Cu guvernul Statelor Unite care continua sa stimuleze economia, Icahn a declarat ca se teme ca dolarul devine din ce…

- Secretarul Trezoreriei SUA Janet Yellen a spus consilierilor de la Casa Alba ca sustine renumirea lui Jerome Powell ca presedinte al Rezervei Federale, la expirarea mandatului acestuia, in februarie, a scris pe Twitter un reporter al Bloomberg, transmite Reuters. Presedintele Joe Biden nu…

- Achizitia, care este si cea mai mare preluare a unei firme australiene, scoate in evidenta popularitatea modelului de afaceri al acesteia, care a schimbat creditele de consum prin perceperea unui comision comerciantilor in schimbul oferirii de imprumuturi pe loc, pe care cumparatorii le ramburseaza…

- Cuba a denuntat luni un atac "terorist" cu cockteiluri Molotov impotriva ambasadei sale de la Paris si a dat vina pe Statele Unite pentru incident, informeaza marti France Presse. Pompierii francezi au anuntat ca doua dispozitive incendiare au fost aruncate spre misiunea diplomatica cubaneza…

