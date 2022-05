Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul de finanțe Dan Vilceanu ii solicita masuri urgente actualului ministru Adrian Caciu, dupa ce rata anuala a inflației in luna aprilie a ajuns la 13,8%, potrivit Institutului Național de Statistica. Totodata, Vilceanu estimeaza ca in contextul actual, inflația va depași 20% pana in octombrie.…

- Inflația a ajuns la 13,8% in luna aprilie, potrivit Institutului Național de Statistica, mult peste așteptarile BNR, care estima ca inflația va ajunge la 12% la jumatatea anului. Inflația in aprilie a crescut cu aproape trei procente fața de luna martie, cand a fost 10,15%. In luna februarie, rata anuala…

- Indicele preturilor de consum din Marea Britanie s-a situat in martie la 7%, comparativ cu 6,2% luna anterioara, acesta fiind cel mai ridicat nivel incepand din 1992, a anuntat, miercuri, Oficiul National de Statistica (ONS), citat de agentia EFE.Cresterea inflatiei a venit ca raspuns la majorarea…

- Rata inflației a trecut de 10 la suta, potrivit Institutului Național de Statistica. Astfel, cu cifrele oficiale, eliminam orice speculație cu privire la scumpiri: nu, nu vedem noi dublu, ci este o dublare a prețurilor in ultimele 12 luni. Rata inflației nu a mai atins doua cifre din 2004, adica de…

- Prețul carburanților a depașit in ultimele zile pragul de 8 lei pe litru și atinge un nou record. Un record pentru piata din Romania. In acest context, subiectul inghetarii pretului la carburanti nu a fost discutat in coalitia de guvernare, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Subiectul inghetarii pretului la carburanti nu a fost discutat in coalitia de guvernare, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul trebuie sa faca reforma pensiilor pentru a elimina inechitațile din sistem, a declarat, marți, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a precizat ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), cu refeormele prevazute, nu poate fi renegociat.

- Subiectul inghetarii pretului la carburanti nu a fost discutat in coalitia de guvernare, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, intr-o conferinta de presa.