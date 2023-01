Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in luna martie vom avea o scadere mai vizibila a inflatiei, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul acestui an inflatia sa aiba o singura cifra. Adrian Caciu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, care este politica Guvernului…

- Adrian Caciu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, care este politica Guvernului de a reduce inflatia si cand crede ca aceasta va scadea vizibil. “Inflatia creste mai repede decat scade si e bine sa fii atent atunci cand incepe sa creasca sau sa intervii mai rapid pentru ca atunci…

- Un semn totuși bune este ca, de la o luna la alta, creșterea prețurilor a fost de doar 0,4%, ceea ce sugereaza o temperare a ritmului de creștere. Pe de alta parte insa, noile date au informat speranțele unor bancheri și analiști economici ca varful inflației s-ar fi atins in luna noiembrie. INFLATIA…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 10 ianuarie 2023, a hotarat urmatoarele:majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023;majorarea ratei dobanzii pentru…

- Radu Craciun a declarat, marti, la Prima News, ca pentru micsorarea inflatiei este nevoie de stimularea economisirii in dauna consumului. “Se discuta prea mult de cei care au credite, dar se discuta prea putin de cei care au depozite. Pentru ca, pana la urma, cheia micsorarii inflatiei este legata…

- Prognoza de la sfarsitul anului 2023 este aproape de doua ori mai mare decat cea a guvernului si ridica perspectiva unor tensiuni continue legate de costul vietii, in timp ce turcii vor vota anul viitor in alegeri prezidentiale si parlamentare stranse. Inflatia a atins in octombrie un varf aflat in…

- Spania, ca si alte tari europene, se confrunta cu o criza a costului vietii, agravata de impactul razboiului din Ucraina asupra preturilor la energie. Pachetul include un bonus unic de 200 de euro pentru aproximativ 4,2 milioane de gospodarii cu venituri anuale de pana la 27.000 de euro si extinderea…

- Klaas Knot, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a semnalat luni ca ciclul de majorare a dobanzilor, destinat combaterii unei inflatii record, este departe de a se fi incheiat, transmite Bloomberg. Klaas Knot, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Tarilor de Jos, a subliniat…