Inflaţia şi războiul au dat naţiunile peste cap. Pericol de REVOLTE în sute de ţări! Atat economiile dezvoltate, cat și cele emergente sunt lovite de razboiul din Ucraina, prin creșterea prețurilor la alimente și la energie, care alimenteaza un risc mai mare de revolte in diferite state ale lumii. Riscul de tulburari civile a crescut pe tot globul, pe masura ce națiunile dezvoltate și piețele emergente se lupta deopotriva cu […] The post Inflatia si razboiul au dat natiunile peste cap. Pericol de REVOLTE in sute de tari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din septembrie, armata rusa pregateste o ofensiva extrem de dura in Ucraina. Dezvaluirea a fost facuta de ministrul Apararii, Vasile Dincu, in exclusivitate la Antena 3. Oficialul roman spune ca nu ar trebui sa excludem varianta in care Romania sa aiba granita comuna cu Rusia, dar toate acestea el le…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu prezinta marti Raportul trimestrial asupra inflatiei. Consiliul de administratie al BNR a aprobat vineri Raportul asupra inflatiei, editia august 2022, care arata ca rata anuala a inflatiei este asteptata sa cunoasca fluctuatii minore in trimestrul III, iar apoi sa…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, vineri, ca Romania a fost alaturi de Republica Moldova de-a lungul anilor ‘la bine si la greu’, aratand ca vocea Romaniei „a rasunat puternic” la Bruxelles in sustinerea acordarii Moldovei a statutului de tara candidata pentru aderarea la Uniunea…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Romania a fost alaturi de țara sa de-a lungul anilor ‘la bine si la greu’.„Ma bucur sa revin la Bucuresti pentru a va transmite personal recunostinta pentru sprijinul neobosit, consecvent si generos pe care Romania ni-l ofera in ultimii ani.…

- Penuria de alimente fara precedent ar putea declanșa revolte in zeci de țari, in timp ce blocada rusa de la Marea Neagra sporește presiunile, afirma șeful Programului Alimentar Mondial al ONU. Zeci de țari risca proteste, revolte și violențe politice in acest an, pe masura ce prețurile alimentelor cresc…

- Un sondaj ECFR (European Council on Foreign Relations) ii arata pe romani ca fiind una dintre cele mai... pro-ruse natiuni din regiune, iar la nivel european integrandu-ne in randul unor tari cu sentimente asemanatoare precum Italia sau Germania. Pe scurt, majoritatea romanilor cred ca Guvernul e prea…

- Consumatorii europeni, speriați de razboiul din Ucraina și de inflația record, sunt susceptibili sa renunțe la rolul de motoare cheie ale redresarii post-pandemice a regiunii, dand o lovitura economiei in acest an, potrivit unui sondaj realizat de Allianz

- Razboiul din Ucraina a amplificat incetinirea economiei globale, care intra acum in ceea ce ar putea deveni ”o perioada prelungita de crestere slaba si inflatie ridicata”, a declarat Banca Mondiala in raportul privind perspectivele economice globale, avertizand ca perspectivele de crestere s-ar putea…