Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate alegeri locale 2024 ZLATNA: Primarul PNL, Silviu Ponoran a mai caștigat un mandat Rezultate alegeri locale 2024 Zlatna. Sunt disponibile primele rezultate la alegeri, din numaratoarea paralela a voturilor. Silviu Ponoran a caștigat cu peste 70% din numarul total de voturi valabil exprimate.…

- Candidat pentru un nou mandat in fruntea CJ Timis, dar din partea Aliantei Dreapta Unita, Alin Nica a votat dupa ora 10 la Dudestii Noi. „Am votat pentru continuitate, pentru o comuna Dudestii Noi europeana, pentru un judet european. Suntem o echipa puternica, o familie, iata, numeroasa, care vom invinge…

- Condiții de oraș, la sat? Se poate! O demonstreaza primarul comunei Maieru, Vasile Borș, care s-a incapațanat in ultimii ani sa ofere condiții de urban, in rural. Acesta spune ca peste inca 4 ani vede Maieru in situația de a putea fi declarat oricand oraș, deși nu prea iși dorește acest lucru. Cu utilitațile…

- "institutie publica in anul 2024, copiii se spala la galeata, la baie apa nu e. asta a fost", spune mama copilului, in postarea aparuta pe internet.Din cauza ca la gradinița din comuna Barna, județul Timiș nu mai este apa pentru copii, iar aceștia sunt nevoiți sa se spele in galeata, mama unuia dintre…

- Primarul Pavel Octavian din comuna Recea, gospodar fara pereche, conduce cu succes acțiunea de primavara pentru imbunatațirea infrastructurii locale Astazi, 5 aprilie 2024, primarul Pavel Octavian din localitatea Recea a demonstrat inca o data angajamentul sau pentru comunitate prin implicarea directa…

- Pe ultima suta de metri, PSD renunța la primarul in exercițiu de la Telciu, Sever Mureșan, care insa se va regasi pe buletinele de vot. Acesta inca nu știe daca va merge ca independent sau susținut de un partid. Și PNL și AUR au candidați pentru Primaria Telciu. Cu doar doua luni inainte de alegerile…

- Dupa ce mai mulți ani la rand au derulat activitați de promovare turistica a comunei Margina, de dezvoltare a unor produse turistice locale și implicare a comunitații in mai multe activitați de profil, doi localnici au deschis doua puncte gastronomice.

- PSD va merge la Dumitra tot pe mana lui Gheorghe Balajan, unul dintre cei mai longevivi primari din județ, care a ajuns deja la al șaselea mandat. PNL inca nu are președinte de organizație și nici candidat in comuna Dumitra. Gheorghe Balajan, primarul comunei Dumitra se pregatește pentru un nou mandat,…