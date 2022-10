Inflația s-a apropiat de 16% în septembrie. Cele mai mari scumpiri sunt la alimente Rata anuala a inflației a urcat in septemnrie 2022 la 15,9%, anunța INS, peste cea inregistrata in august, de 15,3%. Pe categorii de produse, marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult, cu 19,1% fața de septembrie 2021, in timp ce marfurile nealimentare au crescut cu 16,6%. Doar serviciile au ramas la o majorare mai redusa, de doar 8%. In realitate, scumpirile produselor alimentare sunt chiar mai mari, avand in vedere ca INS calculeaza media scumpirilor. Mai mult, la marfurile nealimentare, unde intra și energia, inflația a fost domolita de intervenția statului asupra prețurilor prin compensare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Preturile de consum in luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 au crescut cu 1,3%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 este 15,9%. Rata medie a…

- Rata anuala a inflației va continua probabil sa mai creasca spre finele anului curent, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit, se arata intr-o comunicare a BNR, dupa ședința Consiliului de Administrație in care s-a luat decizia de majorare a ratei dobanzii de politica…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua probabil sa mai creasca spre finele anului curent, sub impactul socurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit. Determinante pentru inrautatirea suplimentara a perspectivei apropiate a inflatiei sunt dinamicile mai mari…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15-, scazand usor de la 15,1-, iar comparativ cu decembrie 2021 este 11-, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut…

- “Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut cu 0,9%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iulie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11%. Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15%. Rata medie a modificarii preturilor de…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15%, scazand usor de la 15,1%, iar comparativ cu decembrie 2021 este 11%, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15%, scazand usor de la 15,1%, iar comparativ cu decembrie 2021 este 11%, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 5 august 2022, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august 2022. Aceasta decizie vine in contextul in care rata…