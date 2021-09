Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie si, in perioada 13 septembrie – 1 octombrie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere titluri de stat denominate in lei si in euro,…

- Argeșenii pot cumpara titluri de stat TEZAUR cu dobanzi de pana la 4,15% pe an. Ministerul Finanțelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,25%, 3,75% și 4,15%. Titlurile de stat au valoare…

- Românii nu au prea fost interesați de emisiunile Fidelis de iunie, daca ne uitam la subscriere. Suma atrasa de Ministerul Finanțelor este de sub un miliard de lei, adica 902,9 milioane lei. În martie, de exemplu, Ministerul a reușit sa obține 1,39 miliarde lei. Anterior chiar au fost sume…