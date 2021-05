Stiri pe aceeasi tema

- Comentariile sefului bancii centrale britanice au avut loc la scurt timp dupa ce institutia si-a imbunatatit estimarea privind economia Regatului Unit. Banca Angliei considera ca Marea Britanie este pe cale sa inregistreze o crestere economica de 7,25% in acest an, usor peste asteptarile analistilor…

- Un studiu efectuat in Marea Britanie arata ca numarul de cazuri de COVID-19 in randul adulților de toate varstele a scazut cu 65% dupa administrarea primei doze de vaccin Pfizer sau AstraZeneca. Studiul a fost realizat in perioada in care tulpina B.1.17 de coronavirus, mult mai infecțioasa decat cea…

- Prelungirea discutiilor ar putea complica si mai mult planurile de vaccinare ale UE, intrucat blocul planuise sa semneze un acord la inceputul acestui an pentru cel putin 100 de milioane de doze de vaccin Novavax, cu optiunea pentru alte 100 de milioane. Oficialul UE a declarat ca Novavax a amanat semnarea…

- Uniunea Europeana va putea sa isi respectele tintele referitoare la vaccinarile impotriva Covid-19 in pofida intarzierii livrarilor vaccinurilor fabricate de AstraZeneca in conditiile in care Pfizer produce o cantitate mai mare de doze decat planificase, a declarat comisaul pentru Industrie Thierry…

- Compania americana de biotehnologie Novavax a confirmat joi ca vaccinul sau a avut o eficienta de 89% impotriva COVID-19, dar aceasta s-a redus semnificativ contra mutatiei sud-africane, conform rezultatelor definitive ale testelor sale clinice, noteaza Reuters. Aceste teste prevad depunerea in viitorul…

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly and Company a anuntat miercuri ca o terapie combinata cu anticorpi pe care a dezvoltat-o contra COVID-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87% intr-un studiu desfasurat pe un numar de peste 750 de pacienti cu COVID-19 cu risc crescut. Este cel de-al…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca UE permite exporturile de vaccinuri pentru Covid-19, majoritatea produse de companiile BionTech/Pfizer si Moderna, in timp ce Statele Unite si Marea Britanie au un mecanism de blocare a acestora, transmite Reuters. Citește…