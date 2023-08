Inflația în SUA, creștere sub așteptări – TradeVille Activitatea De Inchiriere Se Menține La Un Nivel Ridicat Activitatea de inchiriere pe piața imobiliara si logistica a inregistrat, in T2 2023, rezultate bune, fiind tranzacționate spatii de peste 215,000 mp. Printre principalele sectoare care au contribuit la creșterea cererii se numara retail-ul, distribuția de marfuri, industria componentelor auto si logistica. Stocul modern total de spatii industriale a atins 6.77 mil. mp la sfarșitul lunii iunie, in timp ce dezvoltatorii au livrat proiecte cu o suprafața totala inchiriabila de 202.000 mp in toata tara, in S1 2023. Rata de neocupare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

