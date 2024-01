Inflaţia din zona euro temperează aşteptările privind reducerea dobânzii de referinţă de către BCE Inflatia in blocul celor 20 de tari a ajuns la 2,9% in decembrie, de la 2,4% in noiembrie, aproape de asteptarile de 3,0%, in principal din cauza factorilor tehnici, cum ar fi sfarsitul unor subventii guvernamentale si preturile reduse ale energiei. Datele sunt in conformitate cu predictia BCE conform careia inflatia a atins nivelul minim in noiembrie si se va situa acum in intervalul de 2,5% pana la 3% pe parcursul anului, cu mult peste tinta de 2% a institutiei financiare, inainte de a incetinia la nivelul tintei in 2025. Totusi, cifrele sugereaza ca structura inflatiei se schimba si, in timp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

