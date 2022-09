Stiri pe aceeasi tema

- Economistul Nouriel Roubini, care a prezis in mod corect criza financiara din 2008, se așteapta la o recesiune „lunga și urata” la nivel global incepand cu finalul anului 2022 și care ar putea dura pe parcursul intregului an viitor, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Roubini, care in trecut…

- Inflatia in Franta a incetinit in august mai mult decat se estima, de la un nivel record, atenuand usor presiunile asupra Bancii Centrale Europene privind o noua majorare semnificativa a costului creditului in septembrie, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri…

- Consumul global de carbune este posibil sa se apropie in acest an de recordul absolut de opt miliarde de tone stabilit in anul 2013, pe masura ce economiile europene vor cauta sa faca economii la gazele naturale, a estimat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Bloomberg. Planurile…

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Banca Nationala a Romaniei va tine strans lichiditatea si va lucra cu toate instrumentele, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unui briefing de presa. „Strategia este cea pe care am sugerat-o data trecuta. Deci mergem treptat. Tinem strans lichiditatea.…

- Banca pentru Reglemente Internationale (BRI) a cerut ca ratele dobanzilor sa fie majorate ”rapid si hotarat”, pentru a preveni transformarea inflatiei in ceva si mai problematic, transmite Reuters, citatat de News.ro. BIR, organizatie a bancilor centrale mondiale, cu sediul in Elvetia, si-a tinut reuniunea…

