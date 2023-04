Inflaţia din zona euro a încetinit semnificativ în martie, la 6,9% Principalul motiv pentru aceasta scadere cu 1,6 puncte procentuale a fost scaderea costurilor energiei. Cu toate acestea, exista alte componente ale cosului de inflatie care raman incapatanat de ridicate. Preturile alimentelor au contribuit cel mai mult la inflatia generala din martie. Inflatia de baza, care exclude preturile volatile la energie, alimente, alcool si tutun, a urcat usor fata de luna precedenta. A atins un record istoric de 5,7% in martie, de la 5,6% in februarie. Aceste cifre nu ofera dovezi suficient de puternice ca Banca Centrala Europeana ar putea lua in considerare intreruperea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din zona euro a incetinit semnificativ in martie, de la 8,5% la 6,9%, deoarece preturile energiei au continuat sa scada, potrivit datelor preliminare publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat, transmite CNBC, citat de news.ro.Principalul motiv pentru aceasta scadere cu 1,6…

- Rata anuala a inflatiei a incetinit semnificativ in Germania in luna martie, gratie in principal decelerarii preturilor la energie, ca urmare a efectului de baza dar si a masurilor guvernamentale, arata datele oficiale publicate joi, transmite Bloomberg.Indicele armonizat al preturilor de consum…

- CARAS-SEVERIN – Dupa doua luni de scadere, rata anuala a inflatiei si-a reluat cresterea si a ajuns la 15,5%! Indiferent ca ne-am scanat singuri produsele sau am apelat, traditional, la serviciile personalului de la casa, am observat cu totii ca preturile s-au cam dus in sus in luna februarie. S-a resimtit…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie…

- In decembrie, rata inflatiei a fost inregistrata la 9,2%. Energia a ramas cel mai mare generator de costuri in ianuarie, dar acestea s-au diminuat inca o data fata de nivelurile anterioare. Inflatia preturilor energiei a incetinit la aproximativ 17,2% in ianuarie, de la 25,5% in decembrie. Cu toate…

- In decembrie, rata inflatiei a fost inregistrata la 9,2%. Energia a ramas cel mai mare generator de costuri in ianuarie, dar acestea s-au diminuat inca o data fata de nivelurile anterioare. Inflatia preturilor energiei a incetinit la aproximativ 17,2% in ianuarie, de la 25,5% in decembrie. Cu toate…

- Inflatia din zona euro a scazut din nou sub pragul de doua cifre in decembrie, datele publicate vineri dimineata aratand ca rata principala a ajuns la 9,2%, dupa ce cresterea anualizata a preturilor a depasit 10% in precedentele doua luni, relateaza Financial Times. Totusi, este putin probabil ca aceasta…

- Inflatia in Germania a crescut anul trecut la cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, in 1990, preturile de consum inregistrand in medie o crestere de 7,9% in 2022, fata de 2021, arata datele publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite DPA.