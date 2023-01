Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze ratele dobanzilor in zona euro cu 50 de puncte de baza atat in februarie cat si in martie, si va continua procesul in urmatoarele luni, a afirmat joi Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune…

- BCE se asteapta sa mareasca de mai multe ori dobanzile, in lunile urmatoare ”Nu se va opri dupa o singura crestere de 0,50 de puncte procentuale, asta este sigur”, a spus Klaas Knot, care este guvernatorul bancii centrale olandeze, referitor la viitoarele masuri ale BCE. Banca Centrala Europeana a majorat…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 9,2% in decembrie, de la 10,1% luna precedenta. Cifra anuntata de Eurostat este mai buna decat estimarile analistilor, care mizau pe o crestere a preturilor de 9,7%, potrivit Reuters,…

- Dupa ce și-a majorat deja de patru ori ratele dobanzilor cheie , Banca Centrala Europeana (BCE) este pregatita „sa mearga mai departe pentru a invinge inflația”, chiar daca obiectivul „ nu este sa provoace o recesiune”, a avertizat guvernatorul Banque de France. „Am acționat rapid și puternic inca din…

- ”De aceea ne luam un astfel de angajament in ceea ce priveste stabilitatea preturilor… si vom face tot ce este necesar pentru a reduce inflatia la nivelul pe care il consideram ca asigura stabilitatea preturilor, care este de 2%”, a spus el. Salariile au crescut in zona euro, dar nu au crescut inca…

- Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…

