Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Valentine Monnier il acuza pe regizorul Roman Polanski ca a violat-o in 1975, la varsta de 18 ani, cand se afla la cabana de schi a cineastului din Gstaad (Elvetia), informeaza Agerpres. Actrița spune ca a simțit ca trebuie sa vorbeasca la peste 40 de ani de la incident in condițiile…

- Doliu in lumea cinematografica și muzicala! Cantareata si actrita Marie Laforet a murit sambata (2 noiembrie), la Genolier, in Elvetia, la varsta de 80 de ani, a anuntat familia sa. Cauza mortii interpretei melodiilor „Vendanges de l’amour” sau „Viens, viens” nu a fost precizata, potrivit click.ro.…

- „Va spun toate calculele. Am inchis telefonul de 20 de minute cu președintele Ludovic Orban, premierul desemnat”, a inceput astfel intervenția telefonica de la Romania TV Rareș Bogdan. „Spre dezamagirea multora, maine (n.r. luni), Guvernul va trece. Calculele arata extrem de clar. Nu vom avea…

- Pielea poate trada varsta reala a unei persoane, indiferent de calitatea machiajului folosit sau de alte trucuri folosite. Tu cum ai grija de pielea ta? In afara de ritualul zilnic de curațare și hidratare, ce implica folosirea unui demachiant și a unei creme de fața, aplicarea de protecție solara…

- Șeful civil al celui mai important centru de profile cibernetic și contraspionaj cyber din Canada, aflat sub directa comanda a biroului Primului Ministru canadian, este oficial acuzat de acțiuni aflate sub incidența legilor de tradare naționala, scrie Defense Romania. Cameron Jay Ortis, cel…

- O femeie in varsa de 73 de ani din India a nascut gemeni, in urma unor tratamente de fertilizare. Mangayamma Yaramati a declarat presei ca ea, impreuna cu soțul ei de 82 de ani și-au dorit dintotdeauna sa fie parinți, dar nu au reușit.

- Un tanar in varsta de 21 de ani din comuna Cozmesti a fost arestat preventiv, marti, fiind acuzat ca a injunghiat in zona gatului un barbat de 32 de ani din comuna Stefan cel Mare, acesta din urma decedand. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost injunghiat in timp ce se deplasa spre locuinta sa din…