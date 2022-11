Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos, Canada si Ecuadorul au sustinut luni apeluri pentru crearea unei tribunal mondial anticorupție, afirmand ca acesta va ajuta la lupta impotriva „cleptocratilor” aflati la conducerea guvernelor, noteaza AFP. Ministrii de externe ai celor trei tari au sustinut o campanie pentru un tribunal…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost primit, luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au suținut o conferința comuna de presa. „NATO se afla aici și vom face tot ce e necesar pentru a apara toți aliații. Miniștrii de Externe ai NATO vor cauta modalitați…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a cerut convocarea ambasadorului Federatiei Ruse la Chisinau dupa ce atacurile rusesti de miercuri asupra Ucrainei au lasat din nou in bezna Republica Moldova, inclusiv sediul Ministerului de Externe. „Atacurile Rusiei asupra insfrastructurii energetice a Ucrainei…

- Se pare ca exista o oarecare confuzie in aceasta dimineața in ceea ce il privește pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in urma informațiilor potrivit carora acesta a fost spitalizat dupa ce a ajuns la summitul G20. Rusia a negat imediat aceste informații, care au venit inițial de la oficiali…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre efortul facut de Romania pentru a sprijini Ucraina in transportul de cereale, efort apreciat de liderii europeni care ne sustin pentru intrarea in Spatiul Schengen. Aurescu a explicat cum Finlanda si-a schimbat votul, dar si de ce Olanda, care se…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat, marți, ca autoritațile de la Viena au platit, pana in prezent, aproximativ 337 de milioane de euro, dupa ce, in luna iunie a acestui an, Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis ca Austria a incalcat legislația europeana cand a taiat alocațiile pentru copiii…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se așteapta ca, in cadrul intalnirii cu omologii sai din Armenia și din Azerbaidjan, care are loc la Moscova, sa discute despre implementarea acordurilor trilaterale semnate de președinții celor doua țari in 2020 și 2021 pentru a ințelege cum sa se actioneze…

- Poliția din Canada a confirmat luni ca investigheaza un incident in care un cocktail Molotov ar fi fost aruncat impotriva ambasadei Rusiei din Ottawa, potrivit Anadolu Agency. Deși sticla care conține o compoziție chimica nu s-a aprins, a declanșat un protest din partea Ministerului rus de Externe,…