- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a dat asigurari vineri ca europenii ar fi „surprinsi” daca ar afla „adevarul” despre exploziile care au produs, luna trecuta, scurgerile de gaze naturale din conductele Nord Stream 1 și 2, scrie Agerpres citand AFP. Rusia a cerut de mai multe ori sa…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat disponibilitatea de a furniza resurse energetice Europei, inclusiv toamna și iarna, informeaza RIA Novosti. Potrivit acestuia, unul dintre ramurile Nord Stream, aparent, ramine in stare de funcționare, Moscova poate efectua livrari prin intermediul acestuia.…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat, miercuri, Statele Unite ca sunt responsabile pentru atacurile asupra conductelor Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Vladimir Putin s-a dezlanuit, miercuri, in cadrul Saptamanii rusești a energiei, și a acuzat Statele Unite ca au efectuat atacul asupra conductelor…

- Razboiul din Ucraina intra intr-o noua faza odata cu lovirea unor ținte civile, cum ar fi conductele Nord Stream 1 și 2 și podul Crimeii. O Ucraina fara ieșire la Marea Neagra este unul din scenariile luate in calcul, potrivit cotidianului turcesc Sabah. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca…

- Nancy Faeser a declarat pentru Bild am Sonntag ca a convenit cu omologii sai danez si suedez ca munca de ancheta va fi desfasurata 'de o echipa comuna in cadrul legislatiei Uniunii Europene', echipa formata din reprezentanti ai celor trei tari.„Toate indiciile arata spre un act de sabotaj impotriva…

- In jur de 5 miliarde de euro au cheltuit statele UE pentru construcția celei de a doua conducte care leaga Rusia de Germania. Moscova a investit și ea 2,5 miliarde, conform datelor publicate de Statista. Daca se adeverește ca liderul de la Kremlin se afla in spatele acțiunii criminale, atunci gestul…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut Uniunii Europene (UE) sa ridice sancțiunile de la gazoductul Nord Stream 2 și a acuzat țarile occidentale ca sunt "bolnave", iar criza energetica le-a lovit grav. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Livrarile de gaze din Rusia catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 nu vor fi reluate in totalitate pana cand „Occidentul colectiv” nu va ridica sancțiunile impotriva Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, a declarat Kremlinul, potrivit Financial Times. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant…