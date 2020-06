Infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta, aprobata de Parlament

Plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, marti, infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta, cu 337 voturi "pentru" si 3 abtineri.



Potrivit hotararii de infiintare, comisia are ca obiective analiza fundamentarii si eficientei masurilor de informare, verificare si monitorizare epidemiologica a cetatenilor romani care s-au intors in Romania din zonele de risc de la declansarea epidemiei de coronavirus; verificarea modului in care s-au fundamentat si elaborat ordonantele militare pe perioada starii de urgenta, precum si a mijloacelor…