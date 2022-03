Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii a caror viata depindea de dializa au primit sansa la o copilarie normala de la un baiat de doi ani, aflat in moarte cerebrala. Dublul transplant de rinichi s-a facut la Spitalul „Parhon" din Iasi. Doi copii de 11 si 17 ani au primit o sansa la o viata normala in urma transplanturilor de rinichi…

- Dublu transplant de rinichi la Spitalul „Parhon" din Iasi: doi copii a caror viata depindea de dializa au primit sansa la o copilarie normala de la un baiat de doi ani, aflat in moarte cerebrala Doi copii de 11 si 17 ani au primit o sansa la o viata normala in urma transplanturilor de rinichi realizate…

- Persoanele care sufera de boala cronica de rinichi in stadiu avansat sau care fac deja dializa si s-au infectat si cu SARS-CoV-2 nu au in acest moment niciun tratament disponibil care sa reduca riscul de a dezvolta o forma severa a bolii. Asta desi sunt considerate ca fac parte din categoria pacientilor…

- In Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" a fost efectuat al patrulea transplant renal din acest an. Tatal, in varsta de 42 de ani, a donat un rinichi fiului sau de 17 ani. Baiatul facea dializa de patru ani la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Maria" din Iasi,…

- Prima suspiciune de infectare cu tulpina Omicron la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” din Iasi este in cazul unui pacient in varsta de 49 de ani din judetul Vaslui, fara istoric de calatorie si care nu a avut contact cu persoane care sa fi fost in afara tarii in ultima perioada, potrivit Agerpres.…

- Prima suspiciune de infectare cu tulpina Omicron la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi este in cazul unui pacient in varsta de 49 de ani din judetul Vaslui, fara istoric de calatorie si care nu a avut contact cu persoane care sa fi fost in afara tarii in ultima perioada, potrivit Agerpres.…

- Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași a inregistrat la finalul acestui an o intervenție deosebit de complexa din punct de vedere medical. Un barbat in varsta de 42 de ani a primit un rinichi de la mama sa, de 60 de ani, insa operația a avut o serie de particularitați. Pentru ca barbatul sufera…

- Medicii ieseni i-au eliminat barbatului de 42 de ani acest organ gigantic, pentru a face loc unui rinichi sanatos, transplantat lui de la mama acestuia. Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" au eliminat din corpul unui barbat de 42 de ani un rinichi gigant de sase kilograme, pentru a face…